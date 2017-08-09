Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına tanık ifadeleriyle devam edildi. Kayseri'deki FETÖ davasında tanık olarak dinlenen ünlü işadamı Suat Altın "Bank Asya'nın durumunu kötüye gittiği dönemlerde desteklenmesi için para istendi ve benden para yatırmam konusunda talepte bulunan Memduh Boydak'tır" dedi.

SUAT ALTIN: KIŞIN EVLERDE YAZIN BAĞLARDA

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan davanın ikinci gününde 15 tanık dinlendi. Tanıklar arasında bulunan Kayseri´nin önemli inşaat firma sahiplerinden Suat Altın, şöyle dedi: "2010 yılında cemaat ile tanıştım. 2010 yılında ilk katıldığı oturmalarda Ömer Bozok, Duran Güven, Veysel Çiftçi vardı. Dini sohbetler üzerine başlayan toplantıların sonunda burs, himmet ve yardım istenirdi. Sohbetler katıldığım dönemde Halit Şeker, Oğuz Umucu, Murat Yanık ve Servet Demir isimli hocalarım vardı. 17-25 (17 Aralık 2013) dönemine yakın zamanda dini sohbetlerde siyasi söylemlerde bulunulunca içlerinden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra çeşitli operasyonlara uğradım. Ev oturmalarını kışın evlerde, yaz döneminde ise bağlarda ve yurtların toplantı salonlarda yapıyorduk. Toplantı yerinin kararını hocalar WhatsApp programı üzerinden bize bildiriyordu. Yıl içerisinde 'Himmet' adı altında para toplanırdı. Paraları himmet için grup hocaları için çalışan muhasebeci Raşit alırdı."

"MEMDUH BOYDAK BANK ASYA İÇİN PARA YATIRMAMI İSTEDİ"

Cemaate ait dergi ve gazetelere abone olduğunu söyleyen Altın, şöyle devam etti: "Bank Asya´nın durumunu kötüye gittiği dönemlerde desteklenmesi için para istendi ve benden para yatırmam konusunda talepte bulunan Memduh Boydak'tır. İnanmadığım hiçbir şeye para yatırmamın doğru olmadığı düşüncesi ile para yatırmadım. Bir dönem Melikşah Üniversitesi´nde Sıtkı Baş başkanlığında himmet toplantıları düzenlenirdi. 200'ye yakın işadamının katıldığı toplantılar düzenlenirdi. KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumlarında başkanvekilliği görevini yürüttüm. 2013 yılında Senegal'e düzenlenen yurt dışı gezisine katıldım ve okul yaptırılması ile ilgili 15'er bin dolar para toplandı. İnşaatçılar arasında himmet parası bedelini tutuklu sanık GESİAD başkanı Hamdi Kınaş, Organize Sanayi Bölgesini ise Memduh Boydak belirlerdi. Ben 110 Bin TL himmet parası verdim."

"AK PARTİ YERİNE CHP VE HDP'YE OY İSTENDİ"

Kurban bağışlarının da 1 ay önceden belirlendiği söyleyen Suat Altın, kendilerinden kurban talebinde bulunulduğunu, kendisinin bunun parasını verdiğini anlatırken, "Kurban bağışlarını cemaat hocaları takip ederdi. İlk dönemlerde kurbanlarımızın kesildiğini biliyorduk ancak ilerleyen dönemlerde kurbanların kesildiğine inanmıyorduk. Cemaatten kopma nedenlerimden birisi de oturma hocamız Servet Demir´in mahalli idareler seçimlerinde AK Parti yerine CHP ve HDP´ye oy verilmesi yönünde çağrıda olması oldu" diye konuştu.

Tanık Erdoğan Aslan da zaman zaman sohbetlere katıldığını, kurban bağışında bulunduğunu ve burs verdiğini kaydetti. 17-25 Aralık sürecine kadar irtibatını sürdürdüğünü ifade eden Aslan, "Sürekli para, iş paraya döküldü. 'İşin şirazesi kaçtı' diyerek 17-25 Aralık'tan sonra ayrıldım." dedi.

Kaynak: haberinburada