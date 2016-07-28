TAMİR İÇİN KUYUYA GİREN BABA-OĞUL ÖLDÜ
Tekirdağ'da arızalanan su motorunu tamir etmek için kuyuya giren 50 yaşındaki Aslan ve oğlu, 30 yaşındaki Adem Topçu, biriken metan gazından zehirlenerek öldü.
Tekirdağ'da arızalanan su motorunu tamir etmek için kuyuya giren 50 yaşındaki Aslan ve oğlu, 30 yaşındaki Adem Topçu, biriken metan gazından zehirlenerek öldü.
Süleymanpaşa İlçesi'ndeki Karadeniz Mahallesi'nde oturan Adem Topçu, tarlalarını sulamak için kullanılan kuyudaki su motoru tamir etmek istedi.
Bunun için kuyuya giren Adem Toplu bir süre sonra dışarı çıkmayınca Aslan Topçu, oğlunu kurtarmak önce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi ardından kendisi de kuyuya indi.
Kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen baba Aslan Topçu, yaklaşık 30 metre derinlikten ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince baygın halde çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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