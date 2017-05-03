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tamir ettiği teleferik çarptı

TAMİR ETTİĞİ TELEFERİK ÇARPTI

Yenimahalle ilçesinde toplu taşıma amacıyla kullanılan teleferik istasyonundaki arızayı gidermek isteyen mühendise teleferik çarptı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:59
Puan Ver : Tamir Ettiği Teleferik Çarptı(9/10)10


Yenimahalle ilçesinde toplu taşıma amacıyla kullanılan teleferik istasyonundaki arızayı gidermek isteyen mühendise teleferik çarptı. Yabancı uyruklu mühendis yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.



Ankara'nın Yenimahalle ilçesi sınırlarında toplu taşıma amacıyla kullanılan teleferiğin, Yunus Emre istasyonunda arızalandığı tespit edildi. Teleferiklerin istasyondan ayrıldığı kısımda yaşanan arızayı gidermeye çalışan yabancı uyruklu mühendise, hareket halindeki teleferik çarptı.



Çarpma sonucu dengesini kaybeden mühendis yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



 



kaynak:haberler








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