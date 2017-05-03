

Yenimahalle ilçesinde toplu taşıma amacıyla kullanılan teleferik istasyonundaki arızayı gidermek isteyen mühendise teleferik çarptı. Yabancı uyruklu mühendis yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.







Ankara'nın Yenimahalle ilçesi sınırlarında toplu taşıma amacıyla kullanılan teleferiğin, Yunus Emre istasyonunda arızalandığı tespit edildi. Teleferiklerin istasyondan ayrıldığı kısımda yaşanan arızayı gidermeye çalışan yabancı uyruklu mühendise, hareket halindeki teleferik çarptı.







Çarpma sonucu dengesini kaybeden mühendis yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.







kaynak:haberler