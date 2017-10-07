TAM UYUYACAKTI Kİ MASANIN ALTINDA 4 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN GÖRDÜ!
Tayvan'da uyumak için yatağına giren Kesine Jittakit isimli kadın, odadan ıslık sesi geldiğini duyunca ışığı açtı ve masanın altında 4 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı.
Uykuya dalmak üzereyken duyduğu ıslık sesi belki de 3 çocuk annesi Kesine Jittakit'in hayatını kurtardı.
ODADA GARİP BİR ISLIK SESİ DUYDU
Tayvan'da yaşayan 53 yaşındaki üç çocuk annesi Kesine Jittakit, gece yatmak için yatağına girdiğinde, odada garip ıslık sesi duydu.
MASANIN ALTINDA 4 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN GÖRDÜ
Lambayı açıp odayı kontrol eden kadın, odada bulunan masanın altında yaklaşık dört metre uzunluğunda bir görünce korku içinde evden çıkıp yetkililere haber verdi.
YILAN, EVİN KEDİSİNE SALDIRMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Eve gelen polis ve yılan uzmanları yılanı evin kedisine saldırmak için pozisyon alıp beklediğini gördü.Yılan uzmanları çubuk ile kaçmaya çalışan yılanı etkisiz hale getirip poşetin içine koyduktan sonra doğaya bıraktı.
YAĞMURDAN KAÇIP KEDİYİ YEMEYE GELMİŞ
Yetkililer yılanın yağmurdan dolayı kendi doğal yaşam alanından kaçtığını ve evin kedisini görünce kediyi yemek için eve girdiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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