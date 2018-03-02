TAM TEÇHİZATLI BOMBA YÜKLÜ F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI
Afrin'de belirlenen terör hedeflerini imha etmek için Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak havalandı.
Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedeflerini imha etmek için Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak havalandı.
F-16'LAR TAM TEÇHİZATLI ŞEKİLDE AFRİN'E HAREKET ETTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının en kilit noktalarından biri olan Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları peş peşe tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak Afrin'e doğru hareket etti. Uçakların belirlenen hedefleri imha etmek için havalandığı öğrenildi. Öte yandan görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların verilen koordinatları başarı ile bombalayarak üsse geri döndüğü görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Silah Arkadaşlarına Son Bakış! İzmir, Şehidini Gözyaşlarıyla Uğurladı
- Karaköy'de Alevler Bir Binayı Sardı, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
- Son Dakika! Gözaltına Alınan İki Yunan Askeri Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk Edildi
- Ortaylı: Kapatılması Ayıp Ama Wikipedia'daki Tarih Bilgileri Yanlış
- Öso Birliklerinin Girdiği Raco'dan İlk Görüntüler Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
- Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi
- Mahkeme Kararını Verdi: Vatandaşlar Siyasetçilere Küfür Edebilir
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar