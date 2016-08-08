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tam tahıllı tüketin, ömrünüzü uzatın!

TAM TAHILLI TÜKETİN, ÖMRÜNÜZÜ UZATIN!

Sağlıklı beslenmenin önemini ortaya koyan araştırmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 14:02
Puan Ver : Tam Tahıllı Tüketin, Ömrünüzü Uzatın!(0/10)


Tam tahılların; bağırsak sağlığını arttıran, kolesterol seviyesine olumlu etki yapan, kilo vermeye yardım eden ve kan şekerini düzenleyen posa açısından hayli zengin olduğu biliniyor.



ntv.com.tr'ye Tam tahılların beslenme ve sağlık üzerindeki önemine vurgu yapan İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, bu gıdaların vücuda enerji sağlarken insülin düzeyini düşüren besin bileşikleri ve kompleks karbonhidratlara sahip olduğunu belirtti.



“TAM TAHILLAR ERKEN ÖLÜKM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR”



Tam tahılların bilinen bu faydalarına dikkat çeken Sezgin, “Yeni bir araştırmanın verdiği ‘onları tüketmek yaşam sürenizi uzatacaktır' mesajı şaşırtıcı olmamıştır. Araştırmalar, günde 3 porsiyon ya da daha fazla tam tahıllı besin tüketilmesinin (70 gr. civarında) erken ölüm riskini az tüketen ya da hiç tüketmeyenlere göre % 20 kadar düşürdüğünü kanıtlanmıştır” dedi.








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