TAM GÜNEŞ TUTULMASI HAVADA GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE BÜYÜLEYİCİ ANLAR
Tüm dünyanın nefesini tutup beklediği, ABD'de izlenilen tam güneş tutulması, uçakta görüntülendi. Büyüleyici anların videosu hızla sosyal medyada yayıldı.
Bilim insanlarının günler öncesinden "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği tam güneş tutulması havada görüntülendi.
GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Güneş tutulması esnasında uçakta bulunan bir yolcu, tutulma anını kamerasıyla kayda aldı. Kayıt sosyal medyada hızla yayıldı.
1918 YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Amerika'nın Oregon Eyaleti'nden Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenen tutulmayı, özellikle ABD'liler büyük bir heyecanla bekliyordu. Zira benzer bir tam tutulma, 1918'de gerçekleşmişti.
ABD, TAM TUTULMAYI GÖZLEMLEDİ
Tam tutulma NASA'nın açıkladığı bilgilere göre Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, North Caroline, South Caroline ve Georgia eyaletlerinde gözlemlendi.
Kaynak: haberinburada
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