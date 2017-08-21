Bilim insanlarının günler öncesinden "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği tam güneş tutulması havada görüntülendi.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Güneş tutulması esnasında uçakta bulunan bir yolcu, tutulma anını kamerasıyla kayda aldı. Kayıt sosyal medyada hızla yayıldı.

1918 YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Amerika'nın Oregon Eyaleti'nden Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenen tutulmayı, özellikle ABD'liler büyük bir heyecanla bekliyordu. Zira benzer bir tam tutulma, 1918'de gerçekleşmişti.

ABD, TAM TUTULMAYI GÖZLEMLEDİ

Tam tutulma NASA'nın açıkladığı bilgilere göre Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, North Caroline, South Caroline ve Georgia eyaletlerinde gözlemlendi.

Kaynak: haberinburada