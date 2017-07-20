TAM EMRE FENER'DE DERKEN SON DAKİKA HAMLESİ GELDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de Borussia Dortmund'lu yöneticilerle görüştü, Emre Mor'un durumunu sordu.
Beşiktaş'ta takımdan bir süre önce Çin'e giden Fikret Orman; Arsenal, Manchester United, Bayern Münih ve Dortmundlu yöneticilerle temaslarda bulundu...
Arsenal'ın konakladığı otelde kalan Fikret Orman, Manchester United'lı yöneticilerlerle de işbirliği konusunda bazı görüşmeler yaptı. Bayern'de görev yapan, Beşiktaş'ın eski kalecisi olan Aumann'la bir görüşme yaptı.
FİKRET ORMAN, EMRE MOR'U SORDU
Fotospor'un haberine göre, asıl bombayı ise Dortmund menajeri Michael Zorc'la görüşürken yaptı. Orman, Zorc'a Emre Mor'u sordu. Orman, Zorc'a eğer kadroda düşünmeyeceklerse genç oyuncuya talip olduklarından bahsetti.
Kaynak: haberinburada
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