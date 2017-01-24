

Çene: Çenede çıkan sivilceler bağırsak ile bağlantılıdır. Sütlü ve yağlı gıdalardan uzak durun.



Alt yanak: Ağız ve dişlerle bağlantılıdır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın ve ağzınızı yıkayın. Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.