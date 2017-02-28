TAM BİR MUCİZE! KULAĞINIZDA BU NOKTALARA BASTIRIRSANIZ...
Meğer kulaklarımız da parmak izi gibiymiş...
Doğduğumuzda kulaklarımız tamamen oluşur. Tanımlama görevini üstlenir, biz büyüdükçe değişmezler. Böylece kulaklarımız parmak izi gibi düşünülebilir.
Bir araştırmaya göre kulak memesinin bağlı olduğu nokta, çekingen veya baskın genin ortaya çıkmasını sağlar.
Eğer çapraz kulak kırışıklığınız varsa, muhtemelen koroner arter hastalığı geçirmiş olabilirsiniz.
Eğer kulaklarınız çok soluk renkteyse, yeterli seviyede vitamin ve kalsiyum aldığınızdan emin olmalısınız.
Kulaklarınız kırmızıysa, böbrek sorununuz olabilir.
Eğer kulaklarınızda derin kırmızılıklar mevcutsa, bu hafıza kaybının, sürekli baş dönmesinin veya beyin problemlerinin bir göstergesi olabilir. Kulak kıkırdağının iltihaplanması, tekrarlayan polikondrit adı verilen hastalığın bir belirtisidir.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar