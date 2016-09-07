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TAM 2 BİN 207 KİLO


TAM 2 BİN 207 KİLO
Tarih : 07 Eylül 2016, 11:10
Puan Ver : Tam 2 Bin 207 Kilo(9.2/10)9


Çorum'da özel olarak yetiştirilen ve 'Şahin' adı verilen 2 bin 207 kiloluk kurbanlık, Ankaralı bir iş adamı tarafından alındı.



Alaca ilçesinde besicilik yapan Müfit Gürses'in sahibi olduğu simental cinsi boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor. Büyük bir özveriyle bakımı yapılan ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 2 ton 207 kilograma ulaşan 'Şahin' adlı boğa, altı yılda mevcut ağırlığına ulaştı.



Özel besi yöntemleri uygulayarak yetiştirdiği ve birkaç yıldır pazara çıkardığı hayvanlarla adından söz ettiren Gürses, "Geçen yıl da yaklaşık 2 tonluk bir kurbanlık yetiştirmiştim. Bize göre Türkiye'nin en büyük boğasıydı. Geçen yıl, 'gelecek sene daha ağır bir kurbanlık yetiştirip, yine bu rekoru ben kıracağım' diye söz vermiştim. Yine çok iddialıyım. Şu anda ağırlığı 2 bin 207 kilogram olan Şahin'i, daha önce bizden birçok kurbanlık alan Ankaralı iş adamı  Bülent Bolat'a sattık" dedi.








Etiketler: Tam  2  Bin  207  Kilo    haber

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