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talking tom yapımcısı outfit7 satıldı

TALKİNG TOM YAPIMCISI OUTFİT7 SATILDI

Efsane oyun Talking Tom yapımcısı Kıbrıs'lı firma Outfit7 yaklaşık 1 milyar dolara resmen Çin'e satıldı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 12:27
Puan Ver : Talking Tom Yapımcısı Outfit7 Satıldı(9/10)8


Efsane oyun Talking Tom yapımcısı Kıbrıs'lı firma Outfit7 yaklaşık 1 milyar dolara resmen Çin'e satıldı.



Dünya çapında yaklaşık 5 milyar indirilmeyi geçtiği bilinen ve özellikle Türkiye'de birçok insanın sevgilisi haline gelen, dublajlarıyla kırıp geçiren Talking Tom ve Arkadaşları oyunlarının yapımcısı Outfit7 Asya'dan bir grup yatırımcıdan oluşan United Luck Consortium'a resmen satıldığını duyurdu. Efsane oyunun yapımcıları artık Çinliler olacak. Tamamı yaklaşık 1 milyar dolara satılan Güney Kıbrıslı Outfit7'nin bundan sonra operasyonlarına nasıl devam edeceğiyle iligi bir yayın yapmasa da çevreden de pek tahminler bulunmuyor. Kısaca firmanın gelecek konusu tam bir muamma



2009'da kurulan Outfit7, kurulduğundan bugüne 20'ye yakın uygulama yayınlayarak istikrarlı yükselişini devam ettirdi ve en sonunda bu başarıya ulaşmayı başardı. Bunlar arasında Taking Tom ve Arkadaşları fenomen hale gelerek 5,6 milyar kez indirildi. Oyunun dünya çapında en popüler olduğu ülkeler arasında Türkiye de vardı. Videolar henüz dokunmatik telefon yükselişe geçmeden bile vardı.



Outfit7, yalnızca oyundan değil, Talking Tom ve Arkadaşları içeriklerinin YouTube gibi farklı kanallar aracılığıyla yayınlanmasından da yüz binlerce dolar kazandı. Yani uygulamanını video pazarından viral reklamları bile firmaynın büyük paralar kazanmasına yetti. Fargo filminden tanıdığımız Colin Hanks ve Sünger Bob Kare Şort'u da seslendiren Tom Kenny'nin seslendirdiği  52 x11 dakikalık bölümlerden oluşan YouTube serisi 10.6 milyondan fazla aboneye ulaştığını düşünürsek; toplam 10.3 milyar kez izlenen videolara imza attığınısöyleyebiliriz. Kısaca Talking Tom'un bu kadar ün sağlamasının en büyük sebebi video kanalları desek yanlış olmaz.



Talking Tom ve Arkadaşları'nın başarısının ardından, Outfit7 kısa bir süre önce My Taling Hawk oyununu da yayınladı. Benzer bir kurguya sahip oyun, söylentilere  göre daha interaktif  ve yapıcı özellikleriyle kullanıcıları diğer uygulamalardan daha kendisine çektiği söyleniyordu. Çinli yatırımcıların desteğini alan Outfit7 bu oyunu da dünya çapında bir fenomene dönüştüme yolunda çalışmalarda bulunuyor. Bakalım bu oyun da video kanallarının desteğiyle iyi bir ün kazanıp firmasına daha fazla para kazandırabilecek mi? Yoksa büyük hayallerle satın alınan şirket eski randımanına kavuşamayacak mı?



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Etiketler: Talking  Tom  Yapımcısı  Outfit7  Satıldı    haber

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