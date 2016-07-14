TALİSMAN VE YENİ MEGANE HB' LERE ÖZEL KAMPANYA
Talisman ve Yeni Megane HB' lere özel fırsatlar
Talisman ve Yeni Megane HB' lere özel fırsatlar
İster şimdi al 2017'de öde, ister 24.000 TL 24 aya kadar %0 faizle üstelik 3.000 TL takas indirimi ile…
Temmuz ayında Talisman ve Yeni Megane HB modellerinin perakende satın alımlarında kullanılacak krediler için 2 farklı finansman seçeneği sunulmaktadır. Dileyenler maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,99* faiz oranından faydalanarak kredi taksitlerinin ilk ödemelerini Ocak 2017' ye erteleyebilirlerken, dileyenler ise kredi taksit ödemelerine hemen başlayarak maksimum 24.000 TL'ye kadar 24 ay için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0* faiz fırsatından yararlanabilirler. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,99* faiz oranı bulunmaktadır.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar