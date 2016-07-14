

Talisman ve Yeni Megane HB' lere özel fırsatlar



İster şimdi al 2017'de öde, ister 24.000 TL 24 aya kadar %0 faizle üstelik 3.000 TL takas indirimi ile…







Temmuz ayında Talisman ve Yeni Megane HB modellerinin perakende satın alımlarında kullanılacak krediler için 2 farklı finansman seçeneği sunulmaktadır. Dileyenler maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,99* faiz oranından faydalanarak kredi taksitlerinin ilk ödemelerini Ocak 2017' ye erteleyebilirlerken, dileyenler ise kredi taksit ödemelerine hemen başlayarak maksimum 24.000 TL'ye kadar 24 ay için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0* faiz fırsatından yararlanabilirler. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,99* faiz oranı bulunmaktadır.