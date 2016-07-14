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talisman ve yeni megane hb' lere özel kampanya

TALİSMAN VE YENİ MEGANE HB' LERE ÖZEL KAMPANYA

Talisman ve Yeni Megane HB' lere özel fırsatlar

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:55
Puan Ver : Talisman Ve Yeni Megane Hb' Lere Özel Kampanya(5/10)5


Talisman ve Yeni Megane HB' lere özel fırsatlar

İster şimdi al 2017'de öde, ister 24.000 TL 24 aya kadar %0 faizle üstelik 3.000 TL takas indirimi ile…



Temmuz ayında Talisman ve Yeni Megane HB modellerinin perakende satın alımlarında kullanılacak krediler için 2 farklı finansman seçeneği sunulmaktadır. Dileyenler maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,99* faiz oranından faydalanarak kredi taksitlerinin ilk ödemelerini Ocak 2017' ye erteleyebilirlerken, dileyenler ise kredi taksit ödemelerine hemen başlayarak maksimum 24.000 TL'ye kadar 24 ay için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0* faiz fırsatından yararlanabilirler. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 75.000 TL kredi ve 48 ay vade için Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,99* faiz oranı bulunmaktadır.








Etiketler: Talisman  Ve  Yeni  Megane  Hb    Lere  Özel  Kampanya    haber

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