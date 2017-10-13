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Talisca - Volkan kavgası mahkemeye taşındı

TALİSCA - VOLKAN KAVGASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Savcılık, Beşiktaşlı futbolcu Talisca ile Fenerbahçeli Volkan Demirel hakkında 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Talisca - Volkan Kavgası Mahkemeye Taşındı(9/10)5

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Talisca'nın el hareketi yapması, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de soyunma odasında Talisca ile kavga etmesi iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

VOLKAN TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Basın Suçları Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenilirken, Talisca'nın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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