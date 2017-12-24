TALİSCA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN 11'DE YER ALDI
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Liginin 2017'de en iyi çıkış yapan oyunculardan oluşan 11'inde yer aldı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'ya büyük onur.
UEFA'nın internet sitesinden duyurulan 11'de, 2017 yılı içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 24 yaş ve altındaki oyunculara yer verildi.
ETKİLİ SERBEST VURUŞUYLA ÖN PLANA ÇIKTIĞI İFADE EDİLDİ
Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'ine giren Talisca'nın form yakaladığı günlerde rakipler için gerçek bir tehdit olduğunun belirtildiği haberde, hücuma katkısı, isabetli şutları ve sol ayağıyla kullandığı etkili serbest vuruşlarıyla öne çıktığı ifade edildi.
Haberde, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladığı vurgulanan 23 yaşındaki Talisca'nın, 13 gol attığı geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği belirtildi.
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN 11'İNDE YER ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:
Kaleci: Ederson Moraes (Benfica/Manchester City)
Savunma: Nelson Semedo (Benfica/Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Niklas Süle (Bayern Münih), Kieran Tierney (Celtic)
Orta saha: Harry Winks (Tottenham), Anderson Talisca (Beşiktaş), Marco Asensio (Real Madrid)
Forvet: Kylian Mbappe (Monaco/Paris Saint-Germain), Timo Werner (Leipzig), Dimitri Oberlin (Basel)
Kaynak: haberinburada
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