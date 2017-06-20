TALİSCA, MANCHESTER UNİTED'LA ANLAŞTI
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Portekiz basını, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Benfica'nın Manchester United ile anlaştığını iddia etti.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine yine Benfica'dan Andre Carillo'yu transfer edeceğini yazdı.
ABOUBAKAR'IN SON TALİBİ NEWCASTLE!
Diğer taraftan bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşmaya sağlanamayan Aboubakar'ın İngiltere'ye transfer olacağı konuşuluyor.
kaynak:sabah
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