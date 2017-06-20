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talisca, manchester united'la anlaştı

TALİSCA, MANCHESTER UNİTED'LA ANLAŞTI

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:42
Puan Ver : Talisca, Manchester United'la Anlaştı(6/10)8


Portekiz basını, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Benfica'nın Manchester United ile anlaştığını iddia etti.



Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine yine Benfica'dan Andre Carillo'yu transfer edeceğini yazdı.



ABOUBAKAR'IN SON TALİBİ NEWCASTLE!



Diğer taraftan bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşmaya sağlanamayan Aboubakar'ın İngiltere'ye transfer olacağı konuşuluyor.



 



kaynak:sabah








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