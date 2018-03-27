Beşiktaş'ın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu Talisca'nın da Roma'ya transfer olacağı iddiaları ortaya çıkarken Roma Sportif Direktörü Monchi, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"TALİSCA BEĞENDİĞİM VE İZLEDİĞİM BİR OYUNCU"

Bonservisi Benfica'da bulunan ve iki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'nın sportif direktörü Monchi, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Monchi, "Talisca beğendiğim ve ilgiyle izlediğim bir oyuncu ancak onun için şu ana kadar hiçbir girişimde bulunmadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada