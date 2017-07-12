TALİSCA, DÖNECEĞİ GÜNÜ AÇIKLADI: ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN!
Henüz ülkesinden dönmeyen ve kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ın sezon öncesi kampına katılmayan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaparak "Dönüyorum ve takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zaferegideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Talisca'nın paylaşımı şöyle:
"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"
"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum (13/07) Ve döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Hazırlık kampının bireyselolarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum ve yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum! Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."
Kaynak: haberinburada
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