Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Anderson Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı el hareket ve Volkan Demirel'in itirazları ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Talisca'nın yaptığı el hareketi gündeme otururken, TFF'nin nasıl bir karar vereceği de merak edilmeye başlandı.



TFF Disiplin talimatlarında "Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir" ifadesi yer almakta. Ancak bunun yanında son olarak Beşiktaş ile oynanan maçta Van Persie'nin tribünlere yaptığı dil hareketinin görüntüler üzerinden sevke neden olması emsal olarak değerlendirilebilir ve Talisca "sportmenliğe aykırı hareket"ten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir. Van Persie, dil hareketi nedeniyle PFDK'dan 3 maç men cezası almış ve Tahkim Kurulu'na yapılan itirazla cezası 1 maça indirilmişti.



Emsal olarak değerlendirilebilecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Van Persie'nin elini şortunun içine sokarak yaptığı hareket, tartışmalı görüldüğü için sevk nedeni sayılmamıştı.







kaynak:sabah