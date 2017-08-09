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Talisca: Bir Yere Gitmiyorum, Ben Beşiktaş'ın Futbolcusuyum

TALİSCA: BİR YERE GİTMİYORUM, BEN BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSUYUM

Benfica'nın Inter'e satacağı iddiaları konuşulurken, Beşiktaşlı Anderson Talisca, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Bir yere gitmiyorum, ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum." diyerek yüreklere su serpti.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 20:50
Puan Ver : Talisca: Bir Yere Gitmiyorum, Ben Beşiktaş'ın Futbolcusuyum(8/10)4

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, ayrılık iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

Benfica ile yaşanan lisans sorunları devam ederken, Inter'e transfer olacağı iddiaları ortaya atılan ve Beşiktaş'taki geleceği merak edilen 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu Talisca'dan açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ'TAN BİR YERE GİTMİYORUM"

Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Talisca "Bir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve ailemle burada mutluyuz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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