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Talisca Benfica'ya kapıları kapattı

TALİSCA BENFİCA'YA KAPILARI KAPATTI

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sezon sonu Benfica'ya dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 09:20
Puan Ver : Talisca Benfica'ya Kapıları Kapattı(9/10)5

Talisca, Çin'den gelen teklifler ile ilgili görüşmeleri menajerinin yürüttüğü dile getirdi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı takım ile sezon sonu kiralık sözleşmesi tamamlandıktan sonra Benfica'ya dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyen Talisca, "Hayatta hiçbir şey imkansız değil ama Benfica'da yaşadıklarımdan sonra yeniden oraya dönmem çok mümkün gözükmüyor. Kulübe ve taraftarlara saygım var. Bana saygısı olan birçok taraftar olduğunu da biliyorum ancak şu an Beşiktaş için oynuyorum ve aklımdaki tek şey Beşiktaş'ta başarılı olmak." şeklinde konuştu.

ÇİN'E TRANSFER OLASILIĞI

Devre arası Çin'e transfer olması gündeme gelen 23 yaşındaki oyuncu bu konuya da açıklık getirdi. Menajerinin kendisi adına görüşmeleri yürüttüğünü söyleyen Talisca, "Bu durum hakkında yorum yapmam çok da kolay değil. Bu nedenle böyle şeyleri menajerime bırakıyorum. Ona çok güveniyorum ve benim için, en iyisini yapacağını biliyorum. Zamanı gelince, hepimiz ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteklerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve takıma katkısını çok çalışmasına borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

Mayıs ayında siyah beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek olan Talisca, bu sezon forma giydiği 24 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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