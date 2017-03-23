Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

TALİPOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! GERİDE ‘CEZALI KREM' ŞÜPHESİ KALDI


TALİPOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI! GERİDE ‘CEZALI KREM' ŞÜPHESİ KALDI
Tarih : 23 Mart 2017, 10:12
Puan Ver : Talipoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı! Geride ‘Cezalı Krem' Şüphesi Kaldı(6/10)7


İzmir'deki evinde önceki gece yaşamını yitiren usta gazeteci Tayfun Talipoğlu, dün Ankara'da toprağa verildi. Talipoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri, eski bakanlardan Hikmet Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Talipoğlu'nun naaşı omuzlarda taşınırken tabutuna çiçekler atıldı. Cenaze aracının arkasına, “Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız” yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



RTÜK CEZA KESMİŞ



Öte yandan usta gazetecinin ani vefatı, bir televizyon kanalında yayınlanan reklamında oynayıp “Sayesinde 27 günde 9 kilo verdim” dediği ‘termal krem'i akıllara getirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK),Talipoğlu'nun da oynadığı ‘termal krem' reklamı için daha önce 14 bin 359 lira ceza kestiği ortaya çıktı.



RTÜK uzmanlarının konuyla ilgili hazırladığı raporda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen yazıya yer verildi. Raporda, şu ifadeler yer aldı: “Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen yazıda, ürünün satışı ve pazarlanmasının uygun olmadığı, gerekçeleriyle ortaya konulmuştur. Yazıda, tedavi amacıyla kullanılan ürünlerin, hekimin önerisi, eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı olduğu, bu nedenle bahsi geçen reklamların engellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Satışın bilimsel içerik ve gerçeklikten yoksun, tamamen ticari hedefle yapıldığı belirtilmiştir.”



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Talipoğlu  Son  Yolculuğuna  Uğurlandı  Geride  ‘Cezalı  Krem    Şüphesi  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER