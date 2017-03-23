

İzmir'deki evinde önceki gece yaşamını yitiren usta gazeteci Tayfun Talipoğlu, dün Ankara'da toprağa verildi. Talipoğlu için Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri, eski bakanlardan Hikmet Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Talipoğlu'nun naaşı omuzlarda taşınırken tabutuna çiçekler atıldı. Cenaze aracının arkasına, “Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız” yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.







RTÜK CEZA KESMİŞ







Öte yandan usta gazetecinin ani vefatı, bir televizyon kanalında yayınlanan reklamında oynayıp “Sayesinde 27 günde 9 kilo verdim” dediği ‘termal krem'i akıllara getirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK),Talipoğlu'nun da oynadığı ‘termal krem' reklamı için daha önce 14 bin 359 lira ceza kestiği ortaya çıktı.







RTÜK uzmanlarının konuyla ilgili hazırladığı raporda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen yazıya yer verildi. Raporda, şu ifadeler yer aldı: “Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen yazıda, ürünün satışı ve pazarlanmasının uygun olmadığı, gerekçeleriyle ortaya konulmuştur. Yazıda, tedavi amacıyla kullanılan ürünlerin, hekimin önerisi, eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış ürünlerin tanıtım ve satışının aldatıcı olduğu, bu nedenle bahsi geçen reklamların engellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Satışın bilimsel içerik ve gerçeklikten yoksun, tamamen ticari hedefle yapıldığı belirtilmiştir.”







kaynak:habertürk