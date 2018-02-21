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Talimatı Erdoğan vermişti, 35 bin yardımcı doçentin ünvanı değişti

TALİMATI ERDOĞAN VERMİŞTİ, 35 BİN YARDIMCI DOÇENTİN ÜNVANI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yardımcı doçentleri, "doktor öğretim üyesi" kadrosunu getiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeden 35 bin yardımcı doçent yararlanacak.

Tarih : 21 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Talimatı Erdoğan Vermişti, 35 Bin Yardımcı Doçentin Ünvanı Değişti(9/10)5

35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, "yardımcı doçentlik" yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi. Bu değişiklik, teklifin tümünün görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek.

35 BİN YARDIMCI DOÇENT DÜZENLEMEDEN YARALANACAK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mecut yardımcı doçent sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı. Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.

Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti.

DOÇENTLİK KRİTERLERİNE TABİ OLACAKLAR

Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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