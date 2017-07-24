"Drive-By Dunk Challange" adı verilen sosyal medyanın yeni akımı, kısa sürede yayılarak tüm dünyada popüler oldu. Elbette her video başarıyla sonuçlanmıyor.

İnternette hızla yayılan bu akım, gençlerin yeni eğlencesi oldu. Gençler, araçla ilerlerken basketbol potası gördüklerinde kenara çekip yanlarında taşıdıkları toplarla potaya smaç vuruyorlar.

NBA YILDIZLARI DA BU AKIMA UYDU

Videoya alınan bu anları ise #DriveByDunkChallange etiketiyle sosyal medyada paylaşıyorlar. Amerika'da bazı NBA yıldızlarının bile katıldığı "Drive By Dunk Challange" akımı, bu videoda da olduğu gibi bazen hüsrana sebep olabiliyor.

Kaynak: haberinburada