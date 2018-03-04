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Talihsiz Adamı Devasa Timsahın Midesinden Çıkardılar
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Talihsiz adamı devasa timsahın midesinden çıkardılar

TALİHSİZ ADAMI DEVASA TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKARDILAR

Endonezya'da timsah tarafından parçalanıp yenilen adama ait vücut kalıntıları, yakalanan hayvanın midesinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Tarih : 04 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Talihsiz Adamı Devasa Timsahın Midesinden Çıkardılar(9/10)5

Endonezya'da devasa bir timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı. 36 yaşındaki Andi Aso Erang isimli adamı yediğinden şüphelenilen timsah, polisler tarafından vurularak öldürüldü.

MİDESİNDEN PARÇALAR ÇIKTI

Timsahın karnını yaran vatandaşlar içinden Erang'a ait olduğunu düşündükleri insan parçaları çıkarttı. Olay çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları yardımıyla görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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