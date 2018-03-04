TALİHSİZ ADAMI DEVASA TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKARDILAR
Endonezya'da timsah tarafından parçalanıp yenilen adama ait vücut kalıntıları, yakalanan hayvanın midesinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.
Endonezya'da devasa bir timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı. 36 yaşındaki Andi Aso Erang isimli adamı yediğinden şüphelenilen timsah, polisler tarafından vurularak öldürüldü.
MİDESİNDEN PARÇALAR ÇIKTI
Timsahın karnını yaran vatandaşlar içinden Erang'a ait olduğunu düşündükleri insan parçaları çıkarttı. Olay çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları yardımıyla görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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