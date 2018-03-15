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Talihsiz adam diş çektirmek isterken kanına civa karıştı!

TALİHSİZ ADAM DİŞ ÇEKTİRMEK İSTERKEN KANINA CİVA KARIŞTI!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan özel poliklinikte dişini çektiren Cuma Günay'ın kanına civa karıştı. Diş hekiminin yaptığı hata nedeniyle talihsiz adamın tedavisi ömür boyu sürecek.

Tarih : 15 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Talihsiz Adam Diş Çektirmek İsterken Kanına Civa Karıştı!(6/10)2

Nevşehir Suvermez köyünde yaşayan Günay, diş ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel polikliniğe gitti. Burada dişini çektiren Günay, iki gün sonra çenesinde oluşan şişlik nedeniyle tekrar kliniğe başvurdu. Klinikteki doktor, bir dizi tedavi ve ameliyatın ardından ağrısı dinmeyen, çenesinde şişlik oluşan ve tat alma duyusunu kısmen yitiren Günay'a, kanına yanlışlıkla civa karıştığını söyledi. Ömür boyu tedavi olmak durumunda kalan talihsiz adam diş hekiminden şikayetçi oldu.

TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

Nevşehir Devlet Hastanesine giden ve kanında civa tespit edilen Günay, bu maddenin vücudundan atılması için Kayseri ve Ankara'daki çeşitli hastahanelerde tedavi görmeye başladı.

TEDAVİSİ ÖMÜR BOYU SÜRECEK

Günay, tedavisinin ömür boyu devam edeceğinin söylendiğini belirterek, şunları anlattı: "Dişim ağrıyordu, ilçedeki polikliniğine gittim. İğne vurarak ön dişimi çektiler. Dişimdeki ağrı azalmadı. Ertesi gün aynı polikliniğe giderek ağrımın dinmediğini söyledim. Hap verdiler ve 4 gün boyunca kullanmamı istediler. 4 gün sonunda ağrım iyice arttı. Tekrar gittim, dişimin röntgenini çektiler ancak bana hala ne olduğunu söylemediler. Bu arada çenemde şişlik oluşmaya başladı. Dudağım kabardı. Tat alamamaya başladım. Doktorla birlikte Nevşehir'de başka bir doktora gittik. Burada çenemdeki enfeksiyonu akıtacaklarını söyleyerek bir ameliyat yaptılar. 3 gün sonra tekrar gelmemi söylediler. Hala bana ne olduğunu söylemiyorlar, 'ufak bir operasyon, korkacak bir şey yok' diyorlar. İkinci ameliyat için gittiğimde benden 'ameliyat riskli, bütün riskleri göze alıyorum' diye muvafakat istediler. Ben de 'Bana bir şey olursa doktorum sorumludur' diye yazdım. Ameliyat etmekten vazgeçtiler. Bana, dişimi çekmek için anestezik madde enjekte edilirken yanlışlıkla civa karıştığını söylediler. Korktum, hemen devlet hastanesine gittim. Oradan Kayseri'ye daha sonra da Ankara'ya sevk edildim."

"DOKTORUN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Günay, Ankara'daki ilk tedavisinin 1 ay 3 gün sürdüğünü, hala civadan kurtulamadığını, çenesinde şekil bozukluğu oluştuğunu ve konuşmakta zorluk çektiğini belirtti. Günay, "Zaman zaman Ankara'ya giderek kanımdaki civa oranını ölçtürüyorum. Civanın vücudumdan tamamen atılması için uzun bir süre tedavi görmem gerekiyor. Savcılığa şikayette bulundum. Doktorun cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ HATASINI KABUL ETTİ

Diş hekimi Y. Ç, olayı doğrulayarak, "Evet. İstemeden öyle bir olay oldu maalesef. Günay, dişini çektirmek için buraya geldi. İlk tedavisini yaptık. Ön dişinin çekilmesi gerekiyordu. Dişleri uyuşturmak için kullanılan anestezik madde enjekte edilirken yanlışlıkla kana civa karışmış. Hatalıyız." dedi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Klinikle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün idari, Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığının adli soruşturma başlattığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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