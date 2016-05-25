ABD'nin Pakistan'da insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülen Taliban lideri Molla Ahtar Mansur'un yerine Molla Haybatullah Akundzade'nin geçtiği açıklandı. Yeni liderini duyuran Taliban, Molla Ahtar Mansur'un öldüğünü de ilk kez doğrulamış oldu.



Molla Haybatullah Akundzade, Taliban'da geçen yıl yaşanan lider değişiminin ardından Molla Ahtar Mansur'un iki yardımcısından birisi olmuştu.







O dönemde Akundzade'nin örgüt içerisindeki sorumluluk alanı silahlı eylemlere dini meşruiyet kazandırmak ve fetva vermek olarak açıklanmıştı. Akundzade daha önce de Taliban mahkemelerinden sorumlu örgüt yöneticisyidi.