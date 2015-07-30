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taliban, molla ömer'in öldüğünü açıkladı

TALİBAN, MOLLA ÖMER'İN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, örgütün Lideri Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit etti.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 17:50
Puan Ver : Taliban, Molla Ömer'in Öldüğünü Açıkladı(6/10)5



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, örgütün Lideri Molla Ömer'in ölümünü resmen teyit etti.




Örgütten yapılan açıklamada hastalık sonucu öldüğü ifade edilen Molla Ömer'in öldüğü tarih belirtilmedi.



Taliban'ın dini lideri olarak kabul edilen ve 55 yaşında olduğu tahmin edilen Molla Ömer'in öldürüldüğüne dair geçmiş yıllarda da iddialar ortaya atılmış ancak bu haberler asılsız çıkmıştı.








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