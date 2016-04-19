O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

taliban kabil'de intihar saldırısı düzenledi

TALİBAN KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLEDİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 28 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.

Tarih : 19 Nisan 2016, 14:24
Puan Ver : Taliban Kabil'de İntihar Saldırısı Düzenledi(8/10)6


Geçtiğimiz hafta "Bahar saldırıları" düzenleyeceğini açıklayan Taliban, başkent Kabil'i kana buladı.



Kabil'de Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Ajansı'na yakın bir bölgede bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı saldırıda 320 de yaralı olduğunu açıkladı.  



Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sadık Sıddıki, bir intihar eylemcisinin patlayıcı yüklü aracı Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Ajansı'nın yakınlarında infilak ettirdiğini söyledi.








Etiketler: Taliban  Kabil  De  İntihar  Saldırısı  Düzenledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER