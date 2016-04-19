TALİBAN KABİL'DE İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLEDİ
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 28 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.
Geçtiğimiz hafta "Bahar saldırıları" düzenleyeceğini açıklayan Taliban, başkent Kabil'i kana buladı.
Kabil'de Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Ajansı'na yakın bir bölgede bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı saldırıda 320 de yaralı olduğunu açıkladı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sadık Sıddıki, bir intihar eylemcisinin patlayıcı yüklü aracı Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Ajansı'nın yakınlarında infilak ettirdiğini söyledi.
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