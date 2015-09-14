TALİBAN HAPİSHANE BASIP 352 MAHKûMUN KAÇMASINI SAĞLADI
Afganistan'ın Gazne kentinde Taliban militanlarının bir hapishaneye baskın düzenleyerek 352 mahkumun, hapishaneden kaçmasını sağladığı bildirildi.
Gazne Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmedi, düzenlediği basın toplantısında, polis üniforması giyen Taliban militanlarının bomba yüklü aracı hapishanenin giriş kapısında infilak ettirerek içeri girdiğini, Taliban üyesi olan 352 kişiyi serbest bıraktığını söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar