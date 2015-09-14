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Taliban hapishane basıp 352 mahkûmun kaçmasını sağladı

TALİBAN HAPİSHANE BASIP 352 MAHKûMUN KAÇMASINI SAĞLADI

Afganistan'ın Gazne kentinde Taliban militanlarının bir hapishaneye baskın düzenleyerek 352 mahkumun, hapishaneden kaçmasını sağladığı bildirildi.

Tarih : 14 Eylül 2015, 09:17
Puan Ver : Taliban Hapishane Basıp 352 MahkûMun Kaçmasını Sağladı(10/10)11


Gazne Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmedi, düzenlediği basın toplantısında, polis üniforması giyen Taliban militanlarının bomba yüklü aracı hapishanenin giriş kapısında infilak ettirerek içeri girdiğini, Taliban üyesi olan 352 kişiyi serbest bıraktığını söyledi.








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