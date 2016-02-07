Taliban üyeleri, Afganistan'da iki otobüsteki 100 yolcuyu kaçırdı. Örgüt, birkaç saat sonra yolculardan ikisi hariç diğerlerini serbest bıraktı.



Taliban üyeleri, Afganistan'da iki otobüsteki 100 yolcuyu kaçırdı. Örgüt, birkaç saat sonra yolculardan ikisi hariç diğerlerini serbest bıraktı.







Faryab Emniyet Müdürü Sayid Aaka Anderabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, iki otobüsü de Karamkol ilçesinin Mirzakum bölgesinde durdurduğunu bildirdi.







Militanların otobüslerdeki toplam 100 yolcuyu kaçırdığını belirten Anderabi, ancak örgüt üyelerinin birkaç saat sonra iki yolcu dışındakileri serbest bıraktığını söyledi.



