O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Taliban 100 yolcuyu kaçırdı

TALİBAN 100 YOLCUYU KAÇIRDI

Taliban üyeleri, Afganistan'da iki otobüsteki 100 yolcuyu kaçırdı. Örgüt, birkaç saat sonra yolculardan ikisi hariç diğerlerini serbest bıraktı.

Tarih : 07 Şubat 2016, 14:41
Puan Ver : Taliban 100 Yolcuyu Kaçırdı(5/10)2


Taliban üyeleri, Afganistan'da iki otobüsteki 100 yolcuyu kaçırdı. Örgüt, birkaç saat sonra yolculardan ikisi hariç diğerlerini serbest bıraktı.

 



Faryab Emniyet Müdürü Sayid Aaka Anderabi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, militanların, iki otobüsü de Karamkol ilçesinin Mirzakum bölgesinde  durdurduğunu bildirdi.


 


Militanların otobüslerdeki toplam 100 yolcuyu kaçırdığını belirten  Anderabi, ancak örgüt üyelerinin birkaç saat sonra iki yolcu dışındakileri  serbest bıraktığını söyledi.


 







Etiketler: Taliban  100  Yolcuyu  Kaçırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER