Tales Of Berseria için bugün bir demo sürümü yayınlandı. Peki, demo sürümü hangi platformlarda? Oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde.



Tales Of Berseria için bugün bir demo sürümü yayınlandı. Peki, demo sürümü hangi platformlarda? Oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde.



Tales Of Berseria, 26 Ocak 2017 tarihinde çıkacak olan aksiyon RPG tarzında bir oyun. Playstation 4 ve PC platformlarına çıkışını yapacak olan Tales Of Berseria, Velvet adında ki genç bir kızın yaşadığı olayları anlatıyor. Velvet, Tales Of Berseria'da geçen olayların üç yıl öncesinde korkunç şeyler yaşamış, nazik ve iyi huylu kişiliği nefret ile dolmuş. Oyunun demo sürümü ise bugün iki platforma da çıktı. Steam üzerinden yayınlanan demo sürümünün sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibi.



Minimum



İS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)



İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz or AMD Phenom II X2 550, 3.1GHz



Bellek: 2 GB RAM



Ekran Kartı: GeForce 9800 GTX or AMD Radeon HD 4850



DirectX: Version 9.0c



Depolama: 15 GB available space



Ses Kartı: DirectX 11 compatible



Önerilen



İS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)



İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66GHz or AMD Phenom II X4 965, 3.2GHz



Bellek: 4 GB RAM



Ekran Kartı: GeForce GTX 560 or Radeon HD 7870



DirectX: Version 9.0c



Depolama: 15 GB available space



Ses Kartı: DirectX 11 compatible



Oyunun ön siparişinin 75 TL olduğunu da söylemek gerekiyor. Çok güçlü sistem istemeyen Tales Of Berseria 26 Ocak 2017 tarihinde çıkışını yapacak.







CES 2017: Dell XPS13 ön inceleme