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talep patladı, altınla yarışıyor

TALEP PATLADI, ALTINLA YARIŞIYOR

Sütün fiyatı dünyada son yılların en düşük seviyesini görse de bazı hayvanlardan elde edilen sütün fiyatı adeta altın fiyatıyla yarışıyor. At ve eşek sütünün litresi 100 liradan alıcı buluyor. Türkiye`den talep yağarken, yabancı ülkelerde sırada...

Tarih : 11 Haziran 2016, 13:50
Puan Ver : Talep Patladı, Altınla Yarışıyor(9/10)11


Temel besin maddelerinden biri olan sütün fiyatı, dünyada ve Türkiye'de son yılların en düşük seviyesini görse de bazı hayvanlardan elde edilen sütün fiyatı adeta altın fiyatıyla yarışıyor.



Süt yüksek protein, kalsiyum, fosfor, D vitamini gibi besin değerleriyle başta çocuklar, hamileler, emzirenler ve yaşlılar olmak üzere 7'den 70'e herkes için vazgeçilmez bir besin kaynağı.



İnek, keçi, koyun, manda, at, eşek ve deveden elde edilen sütün içeriği, türüne göre farklılık gösteriyor.



Türkiye'de süt ihtiyacının yüzde 91'inden fazlası inek sütünden karşılanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari işletmeler tarafından geçen yıl 8 milyon 937 bin 141 ton inek sütü toplandı. 2015 yılında 41 bin 141 ton koyun sütü, 56 bin 286 ton keçi sütü, bin 335 ton da manda sütü elde edildi.



İçme sütü olarak kullanılan taze inek sütünün litre fiyatı yerleşim yerlerine göre ufak çaplı değişiklikler gösterse de ortalama 2,5-3,5 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Organik olarak satılan paket inek sütünün litre fiyatı ise marketlerde 7 liraya kadar çıkıyor.








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