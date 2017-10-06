TALABANİ'NİN TABUTU ÜZERİNE SERİLEN IKBY BAYRAĞI CENAZE TÖRENİNDE KRİZE YOL AÇTI!
Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin tabutu üzerine Irak bayrağı yerine IKBY bayrağı serilmesine tepki gösteren Arap milletvekilleri cenaze törenini terk etti.
Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin cenaze töreninde bayrak krizi yaşandı. Talabani'nin Almanya'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye şehrine getirilen naaşının üzerine IKBY bayrağı serilince, Arap vekiller duruma tepki gösterdi.
TABUT ÜZERİNDEKİ BAYRAK KRİZE YOL AÇTI
Irak merkezli Al Sumaria kanalının haberine göre, geçen salı günü Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirilen cenaze töreninde bayrak krizi yaşandı.
ARAP MİLLETVEKİLLERİ TÖRENİ TERK ETTİ
Çok sayıda IKBY'li ve Iraklı siyasetçinin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden temsilcilerin de katılım gösterdiği cenaze töreninde, Talabani'nin tabutunun üzerine IKBY bayrağı serildi. Törende binlerce kişi tarafından taşınan tabutun üzerine serilen bayrak, Irak Parlamentosu'nun Arap milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Irak medyasında yer alan haberlere göre, Arap milletvekilleri cenaze törenini terk etti.
Kaynak: haberinburada
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