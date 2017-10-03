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TALABANİ'NİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE, BARZANİ YÖNETİMİNDEKİ KUZEY IRAK'TA 7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ


Talabani'nin Ölümü Nedeniyle, Barzani Yönetimindeki Kuzey Irak'ta 7 Günlük Yas İlan Edildi
Tarih : 03 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Talabani'nin Ölümü Nedeniyle, Barzani Yönetimindeki Kuzey Irak'ta 7 Günlük Yas İlan Edildi(7/10)3

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 7 günlük yas ilan etti.

"YERİ KOLAY DOLMAYACAK"

Barzani, Talabani'nin ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Celal Talabani gibi bir liderin aramızdan gitmesi halkımız için büyük bir kayıptır ve yeri de kolay bir şekilde doldurulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ"

Ailesi ve IKBY halkına başsağlığı dileyen Barzani, Talabani'nin vefatından dolayı IKBY'de 7 günlük yas ilan edildiğini kaydetti.

Irak meclisi tarafından görevden uzaklaştırılan KYB'li Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de Talabani'nin ölümünden dolayı kentteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

MUM YAKARAK YAS TUTTULAR

KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük, Erbil ve Duhok kentlerindeki parti merkezleri önünde bir araya gelen birçok kişi, Talabani'nin resimlerinin önünde mum yakarak yas tutmaya başladı.

Talabani'nin, vasiyeti üzerine doğduğu Erbil'in Koysancak ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor ancak, KYB tarafından defin ve taziye programı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Celal Talabani, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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