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Talabani'nin Naaşı Süleymaniye'de Binlerce Kişi Tarafından Karşılandı

TALABANİ'NİN NAAŞI SÜLEYMANİYE'DE BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANDI

3 Ekim'de hayatını kaybeden Irak'ın eski cumhurbaşkanı Talabani'nin naaşı, Süleymaniye'de binlerce kişi tarafından güllerle karşılandı. İnsan kalabalığının ucu bucağı gözükmüyor.

Tarih : 06 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Talabani'nin Naaşı Süleymaniye'de Binlerce Kişi Tarafından Karşılandı(5/10)1

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin naaşı, salı günü hayatını kaybettiği Almanya'dan uçakla Süleymaniye'ye getirildi.

UÇAKTA EŞİ VE OĞLU DA VARDI

Talabani'nin cenazesini taşıyan uçak, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçakta, Talabani'nin eşi KYB Politbüro Sorumlusu Hero İbrahim Ahmed ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı olan oğlu Kubat Talabani de yer aldı.

KARŞILAMA PROTOKOLÜNDE ZARİF DE VARDI

Havalimanındaki karşılama protokolünde Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, IKBY Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şii Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, Irak'taki büyükelçiler ve ülke temsilcileri hazır bulundu.21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI, BARZANİ ÇELENK BIRAKTI

Talabani için havalimanında 21 pare top atışı yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Masum ve IKBY Başkanı Barzani de naaşa çelenk bıraktı.

DEBAŞAN BÖLGESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Talabani'nin cenazesi, havalimanında düzenlenecek törenden sonra Süleymaniye Büyük Camisi'ne, oradan da toprağa verileceği Debaşan bölgesine götürülecek.

SALI GÜNÜ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak'ın ilk Kürt cumhurbaşkanı olan Talabani, tedavi için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de salı günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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