Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'nin cenaze töreninde bayrak krizi yaşanmış, Talabani'nin Almanya'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye şehrine getirilen naaşının üzerine IKBY bayrağı serilince, Arap vekiller duruma tepki göstererek töreni terk etmişti.

MEZARININ BAŞINA IRAK BAYRAĞI DİKTİ

Cenazede başka bir krizin daha yaşandığı bugün ortaya çıktı. Talabani'nin eşi Hero Talabani, bugün eşinin mezarı başına tekrar geldi. Mezara çiçek koyan Hero Talabani, kendisine eşlik eden görevlilerin getirdiği Irak merkezi yönetim bayrağını mezarın başına dikti.

YENİ BİR KRİZE İZİN VERMEDİ

Kuzey Irak yönetiminin, cenaze sırasında Irak bayrağının herhangi bir şekilde kullanılmasına izin vermediği, Hero Talabani'nin yeni bir krize meydan vermemek için bayrağı bugün diktiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada