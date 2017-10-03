TALABANİ'NİN AKILLARDAN ÇIKMAYAN ANITKABİR ZİYARETİ: HUZURUNDA BULUNMAK ONURDUR
Vefat haberinin ardından Celal Talabani'nin, 9 yıl önceki Anıtkabir ziyareti akıllara geldi. Talabani, sağlık sorunlarına rağmen, "Atatürk'ün huzurunda bulunmak büyük bir onurdur." deyip Anıtkabir'e çıkmıştı.
HABERLER.com / Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin vefat haberinin ardından 9 yıl önceki Türkiye ve Anıtkabir ziyareti akıllara geldi. Sağlık sorunları nedeniyle Anıtkabir'e çıkmaması önerilen Talabani, "Atatürk'ün huzurunda bulunmak büyük bir onurdur." sözleriyle teklifi reddedip Anıtkabir'e çıkmıştı.
ANITKABİR'E ÇIKMAMASI ÖNERİLDİ
Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani, 84 yaşında hayatını kaybetti. Irak Kürtleri'nin önemli siyasi liderlerinden olan Talabani, 7 Mart 2008'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti. Türkiye ziyareti sırasında Talabani'ye rahatsızlığı nedeniyle Anıtkabir'in yüksek merdivenlerini çıkamayacağı ve bu nedenle de Anıtkabir ziyaretini iptal etmesi önerilmişti."ATATÜRK'ÜN HUZURUNDA BULUNMAK ONURDUR"
Ancak Talabani, "Atatürk'ün huzurunda bulunmak büyük bir onurdur." sözleriyle teklifi reddetti ve Anıtkabir'e bir saat gecikmeli de olsa çıktı. Rahatsızlığı nedeniyle katafalta çelenk bırakamayan Talabani, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir defterini imzaladı.İşte Talabani'nin deftere yazdığı cümleler:
Benim başkanlığımdaki Irak heyeti adına Türkiye'nin büyük lideri Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün huzurunda bulunmak büyük bir onurdur.Kendisi Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'deki yeni hayatın kurucusudur.Biz Irak'ta ona çok büyük saygı duyuyoruz.Dış müdahaleler altındaki Türkiye'nin kurtuluşu sırasında ve yeni Irak'ın tanınmasında ki bu Irak bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçasıydı.Onun oynadığı role büyük saygımız var.Onun cennette olması için Allahhü Teala'ya dua ediyoruz.
Kaynak: haberinburada
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