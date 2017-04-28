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takunyalar tekrar revaçta!

TAKUNYALAR TEKRAR REVAÇTA!

Bir zamanların vazgeçilmezi takunyalar yeniden revaçta. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dedesinden kalma atölyeyi 20 yıl sonra tekrar işler hale getiren Mehmet Ali Tuzlu, takunya imalatına devam ediyor.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:20
Puan Ver : Takunyalar Tekrar Revaçta!(5/10)4


38 yaşındaki Mehmet Ali Tuzlu, cami, termal tesis, hamam ve otellerin talep gösterdiği takunya yapımına vefat eden dedesinin atölyesinde devam ediyor. Edremit'in Kazdağları'nın eteklerinde Hacıaslanlar Kırsal Mahallesi'nde "Göçebe" adını verdiği dedesinden kalma atölyede takunya imal eden Tuzlu, bir zamanlar camilerin, hamamların ve çeyizlerin vazgeçilmezi takunyaların son günlerde tekrar rağbet görmeye başladığını ifade etti.



Tozlu “Çocukluk yılların dedemin yanında bu atölyede geçti. Dedem takunya işi yapıyordu. 15 yaşıma geldiğimde dedem vefat etti. Bir yirmi, yirmi beş yıllık aradan sonra dedemin atölyesini çalışır hale getirdim. Şu anda yaptığımız takunya geleneksel yöntem. Cami ve hamamlarda günlük kullanım için ürettiğimiz takunyalar. Bunların daha süslü olanları var çeyiz için. Kızların çeyizleri için hazırlanan takunyalar var. Günümüzde nostaljik bir havayı yakalamak için insanlar tekrar talep etmeye başladı. Onu giyip yürümek değişik bir duyguya yol açıyor insanda” dedi.



Takunyanın çiftini 20-25 liradan sattığını anlatan Tuzlu, zaman zaman gelen taleplere cevap vermekte zorluk çektiklerini ifade etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Takunyalar  Tekrar  Revaçta    haber

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