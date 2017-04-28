

38 yaşındaki Mehmet Ali Tuzlu, cami, termal tesis, hamam ve otellerin talep gösterdiği takunya yapımına vefat eden dedesinin atölyesinde devam ediyor. Edremit'in Kazdağları'nın eteklerinde Hacıaslanlar Kırsal Mahallesi'nde "Göçebe" adını verdiği dedesinden kalma atölyede takunya imal eden Tuzlu, bir zamanlar camilerin, hamamların ve çeyizlerin vazgeçilmezi takunyaların son günlerde tekrar rağbet görmeye başladığını ifade etti.







Tozlu “Çocukluk yılların dedemin yanında bu atölyede geçti. Dedem takunya işi yapıyordu. 15 yaşıma geldiğimde dedem vefat etti. Bir yirmi, yirmi beş yıllık aradan sonra dedemin atölyesini çalışır hale getirdim. Şu anda yaptığımız takunya geleneksel yöntem. Cami ve hamamlarda günlük kullanım için ürettiğimiz takunyalar. Bunların daha süslü olanları var çeyiz için. Kızların çeyizleri için hazırlanan takunyalar var. Günümüzde nostaljik bir havayı yakalamak için insanlar tekrar talep etmeye başladı. Onu giyip yürümek değişik bir duyguya yol açıyor insanda” dedi.







Takunyanın çiftini 20-25 liradan sattığını anlatan Tuzlu, zaman zaman gelen taleplere cevap vermekte zorluk çektiklerini ifade etti.







kaynak:milliyet