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taksitte gevşeme için geri sayım

TAKSİTTE GEVŞEME İÇİN GERİ SAYIM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 2014 yılı başında cari açığın azaltılması için uygulamaya koyduğu kredilerde taksit sınırlamasının gevşetilmesine yönelik olarak gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi.

Tarih : 13 Eylül 2015, 09:24
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Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kredi kartı taksit sınırlandırmasının gevşetilmesiyle ilgili olarak BDDK'nın iç çalışma yaptığını belirterek, "Ancak bizim bir Finansal İstikrar Komitemiz var, bu konular komiteye gelir ve burada artı ve eksileri ile değerlendirilir. Şu anda bu konuda verilmiş bir kararımız yok" dedi.








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