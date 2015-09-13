

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kredi kartı taksit sınırlandırmasının gevşetilmesiyle ilgili olarak BDDK'nın iç çalışma yaptığını belirterek, "Ancak bizim bir Finansal İstikrar Komitemiz var, bu konular komiteye gelir ve burada artı ve eksileri ile değerlendirilir. Şu anda bu konuda verilmiş bir kararımız yok" dedi.