TAKSİTTE GEVŞEME İÇİN GERİ SAYIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 2014 yılı başında cari açığın azaltılması için uygulamaya koyduğu kredilerde taksit sınırlamasının gevşetilmesine yönelik olarak gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi.
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kredi kartı taksit sınırlandırmasının gevşetilmesiyle ilgili olarak BDDK'nın iç çalışma yaptığını belirterek, "Ancak bizim bir Finansal İstikrar Komitemiz var, bu konular komiteye gelir ve burada artı ve eksileri ile değerlendirilir. Şu anda bu konuda verilmiş bir kararımız yok" dedi.
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