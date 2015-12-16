

Türk ekonomisinin en önemli kolon sektörlerinden mobilya sektöründe taksit sayısındaki yeni düzenleme satışları artırdı. Geçtiğimiz ayları siyasi belirsizlik ve taksit sayısındaki kısıtlama nedeniyle sıkıntılı geçiren sektörde yılsonu satış hedefleri ve gelecek yıl planlamaları yukarı yönlü revize edildi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği düzenlemeyle beyaz eşya, eğitim ve mobilya sektöründeki taksit sınırlamasını esnetmesi sektöre yılsonunda güzel bir hareketlilik getirdi. Sektörün temsilcilerine göre yeni düzenlemenin ilk evrede mobilya satışlarına etkisi yüzde 10'u buldu.



Başkent'in önemli ofis mobilyası firmalarından Ofis Tekin Exclusive'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Tekin, yeni düzenlemenin üzerinden 3 hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen olumlu etkilerini şimdiden görmeye başladıklarını söyledi.







Tüketicilere uygun alım ortamının sağlanmasıyla sektörün üzerindeki ‘ölü toprağını' attığını belirten Tekin, “Sektör genellikle yılsonlarında yapılan kampanyaların etkisiyle son çeyrekte büyüme rakamlarına imza atan bir yapıda. Ancak şimdi yılsonu kampanyasının yanı sıra kredi kartlarına gelen yeni düzenleme de var. Ayrıca bu süreçte siyasi belirsizliğin son bulması piyasaların genelinde olduğu gibi mobilyada sektörünün de canlanmasını sağladı. Belirsizliğin sona ermesiyle önünü gören işletmeler ofislerini yenilemeye başladı. Son bir ayda çok güzel bir satış grafiği yakaladık. Bu kapsamda hem bu yılı güzel bir şekilde kapatacağımızı hem de önümüzdeki yıla hızlı bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum” dedi.