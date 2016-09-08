

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kredi kartına taksitlendirme cari açığı artırmayacak ama piyasayı teşvik edecek. Kredi kartlarına yapılacak düzenleme lüks tüketimi teşvik edecek bir düzenleme olmayacak. Yerli üretimin teşvik ediklmesini istiyoruz. Taksit sayısı 10-12'ye çıkartılabilir.







En fazla açık verdiğimiz ürün otomobil ve ilaç sektöründen kaynaklanıyordu. Yakın zamanda Başbakan Yardımcımız sonuçları paylaşır" dedi.