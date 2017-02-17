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TAKSİM'E YAPILACAK CAMİNİN İSMİ...


TAKSİM'E YAPILACAK CAMİNİN İSMİ...
Tarih : 17 Şubat 2017, 16:41
Puan Ver : Taksim'e Yapılacak Caminin İsmi...(9/10)7


Taksim'e yapılacak olan caminin temel atma töreninde caminin ismiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bence Taksim Meydanı'nda olan mabet Taksim Camii'dir ama ileride mutlaka ilave bir şey de gelebilir. Ama Taksim Camii olarak kalacaktır diye açıkçası düşünüyorum” dedi.

  Beyoğlu'nda yapılması planlanan camiye İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin ardından cami inşaatının temeli bugün atıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü HASAN Kamil Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin inşaat çalışmalarının başlaması, ismiyle ilgili soruları da beraberinde getirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, temel atma töreninde caminin ismiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Demircan, “Ben eminim ki böyle bir camiye Müslümanlar kadar turist gayrimüslim insanlarda ilgi gösterecek. Bu tip meydanlar çok ziyaret ediliyor. Mesela Sultan Ahmet Meydanı, Sultan Ahmed Camisiz olmaz. İnsanlar dünyanın her yerinde bir yerlere gittikleri zaman meydanlarda camisi, kilisesi, opera binası, kültür alanları bunlar farklı sosyolojileri bir arada kaynaştırıyor ve insanlar bunları merak ediyorlar. Eminim bu cami bittikten sonra bu güzel mimari ile İstanbul'un en fazla ilgi çeken camilerinden birisi olacak. Bence Taksim Meydanı'nda olan mabet Taksim Camii'dir ama ileride mutlaka ilave bir şey de gelebilir. Ama Taksim Camii olarak kalacaktır diye açıkçası düşünüyorum” dedi.



 



kaynak:milliyet








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