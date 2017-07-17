Yolda karşılaştığı kendinden geçmiş kadını, bir eşya gibi omzuna atıp götüren şehir eşkiyası, o'na engel olmak isteyen bir başka kadını da bıçakla yaraladıktan sonra, sırtında taşıdığı kadına cinsel saldırıda bulunmuştu. İstanbul'un göbeğindeki zorbalığın görüntüleri dava dosyasına girdi.

Mahkeme karşısında ilk kez ifade veren kadınının anlattıkları da dehşete düşürdü. Cinsel saldırı mağduru kadın, bugün soruşturma dosyasında adı bile geçmeyen 3' üncü bir erkekten bahsederek, inşaatta art arda her 3'ünün de cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

OMZUNA ATIP GÖTÜRÜYOR, ENGEL OLMAK İSTEYENE TEKME ATIYOR

Taksim'de eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması olayıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan görüntülere göre, bir erkek şüpheli F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürüyor. Bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen E.Y. isimli kadına da tekme atıyor.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Taksim, Balo Sokak'ta 21 Ocak günü sabah 07.30 sıralarında arkadaşıyla eğlenceden dönerken yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alan ve tepki gösteren arkadaşını bıçakladıktan sonra omzunda götürdüğü kadına bir inşaatta cinsel saldırda bulunmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, şikayetçi genç kadın F.H.E avukatıyla katılırken; tutuklu sanık Dursun A. da getirildi.

"YÜZÜNÜ TAM GÖRMEDİM AMA ADI RIDVAN'DI"

Mağdur F.H.E. olay günü arkadaşı E.Y. ile çalıştıkları mekandan ayrıldıktan sonra bir eğlence yerine gittiklerini söyleyerek kendisini omzuna alan şahsın iddianamede Engin K. olarak geçtiğini, ancak bu kişinin isminin Rıdvan olduğunu ifade etti. Mağdur kadın olayı şöyle anlattı: "Fazla alkol aldık. Sabah saat 07.30'da buradan ayrıldık. Balo Sokak'ta yürürken fazla alkol aldığım için yere düştüm. Arkadaşım beni yere oturttu. Kaldırmaya çalışırken Rıdvan isimli biri yanımıza geldi. O gün yanımızda E.Y'nin erkek arkadaşı da vardı. O Rıdvan'a engel olmak istemiş, ancak Rıdvan bıçak çekince korkup gitmiş. Rıdvan beni omzuna aldığı sırada arkadaşım E.Y'yi de bıçaklamış. Darp etmiş. Bu kişinin yüzünü ben tam görmedim ama arkadaşım gördü."

"AYRILDIĞIMDA YANIMDA BAŞKA BİRİ VARDI, AĞZIMA TOZ MADDE KOYDU"

Rıdvan isimli şahsın kendisini inşaat halindeki bir binaya götürerek darp edip cinsel saldırıda bulunduğunu belirten F.H.E., "Ayıldığımda yanımda başka biri vardı. Bu kişinin isminin Engin olduğunu polislerden öğrendim. Bu şahıs beni inşaat halindeki binadan çıkarıp metruk bir binanın son katına götürdü. Bana, 'Ben seni o şekilde buldum. Hatta ölü zannettim. Sonra nefes aldığını görünce canlı olduğunu anladım. Kendine gel diye buraya getirdim' dedi. Ancak kendisi de bana saldırıp tecavüz etti. Bu arada ağzıma toz bir madde koydu. Ben daha çok kendimden geçtim" diye konuştu.

"KORKTUĞUM İÇİN O GÜN ŞİKAYET ETMEDİM"

Kendine tekrar geldiğinde bu kez karşısında tutuklu sanık Dursun A'yı bulduğunu ifade eden F.H.E, bu sanığın da kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sanık Dursun A'nın kendisine "Senin isteğin dışında bir şey olmadı. Sen kendin istedin' gibi şeyler dediğini de belirten F.H.E, "Arkadaşım E.'yi sorunca 'Biz onu öldürdük. Bu anları başkasına anlatırsan seni de öldürürüz' deyince 'Tamam' dedim. Bu şahıstan telefonumu istedim. Bunun üzerine kendi numarasını gizleyerek ayrı yaşadığım eşimi aradı. Onunla konuşup yolu tarif etti. Beni oradan çıkarıp bir otelin önüne götürdü. Eşime gaspa uğradığımı ve bana yardım ettiğini söyledi. Ben o gün korktuğum için şikayette bulunmadım. Olaydan üç gün sonra şikayetçi oldum. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"PARA TEKLİFİNİ KABUL EDEN ARKADAŞIMLA GÖRÜŞMÜYORUM"

Bu arada olay sonrası arkadaşı E.Y'nin kendisini arayarak şikayetten vazgeçmesi halinde sanıklar Dursun ve Engin'in hem ona, hem kendisine 30 bin lira para vermeyi vermeyi taahhüt ettiklerini söylediğini ifade eden mağdur F.H.E, "Şikayetten vazgeçmeyeceğimi söyledim. Ancak arkadaşım E. "Ben kabul edeceğim' dedi. Bu nedenle kendisiye görüşmüyorum" dedi.

"SALDIRMADIM, TEHDİT ETMEDİM"

Sanık Dursun A. ise "Olay günü sabah saatlerinde yaşadığım metruk binaya Engin K. isimli arkadaşım şikayetçiyi getirdi. Üstü başı yırtık vaziyetteydi. Kendisini temizledik. Hatta onu kendi yatağıma yatırdım. Dinlenmesini sağladım. Herhangi bir şekilde kendisine saldırıda ve tehditte bulunmadım. Önce E.Y isimli arkadaşını aramamı istedi. Onu aradım. Yine şikayetçinin ricasıyla eşini aradım. Olayı tam olarak eşine anlatmadım, şikayetçiyi kendim götürüp eşine teslim ettim. İddiaları kabul etmiyorum. Şikayetçinin neden böyle beyanlarda bulunduğunu bilmiyorum. Rıdvan isimli şahısla ilgim yoktur. Kimseye de para teklif etmedim" dedi.

"RIZASIYLA EVİME GELDİ"

Arkadaşı Engin'in de şikayetçiye karşı herhangi bir olumsuz hareketi olmadığını ileri süren Dursun A., "Şikayetçi kendi rızasıyla yürüyerek Engin'le birlikte evime geldi. Kendisini zorla evime getirmiş değilim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Firari sanık Engin K'nin avukatı, şikayetçinin baygın olarak götürüldüğü yeri net hatırlayamayacağını belirterek şikayetçinin beyanlarının çelişkili olduğunu belirtti.

RIDVAN HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, şikayetçinin beyanında geçen Rıdvan isimli şahıs hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadığını, Engin ile aynı kişiymiş gibi iddianame düzenlendiği gerekçesiyle Rıdvan hakkında gerekli araştırmanın yapılması için savcılığa yazı yazılmasına hükmetti. Heyet, Aile Bakanlığı'na davanın ihbari mahiyetinde duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına da karar verdi. Sanık Dursun A'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, firari sanık Engin K. hakkındaki yakalama müzekkeresinin infazını beklenmesine ve şikayetçilerden E.Y.'nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA

Öte yandan yere düşen genç kadının bir erkek şahıs tarafından omza alınıp diğer genç kadını yaralamasıyla ilgili görüntüler dava dosyasına yer aldı.

İDDİANAME

Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Kaynak: haberinburada