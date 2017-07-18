İstanbul'un göbeği Taksim'de F.E.'yi kaçıran ve cinsel saldırıda bulunan zorbaların, genç kadına şikâyetinden vazgeçmesi için para teklif ettiği öne sürüldü. Mağdur F.E., olayda bıçaklanan arkadaşı E.Y.'nin teklifi kabul ettiğini öne sürdü. Mağdur kadının arkadaşı ise parayı az buluduğu için daha fazla para istediğini iddia etti.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

İstanbul Beyoğlu'nda eğlendikten sonra evlerine gitmek isteyen 2 kadından F.E., yere düştü. Yardım bahanesiyle kadınlara yaklaşan Dursun A. ve Engin K., F.E.'yi sırtlayıp bir eve götürdü.

Kendilerine engel olmak isteyen E.Y.'yi bıçaklayan saldırganlar F.E.'ye tecavüz etti. Ocak ayında yaşanan inanılmaz olaya ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mağdur F.E., yaşadıklarını anlattı.

"ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ"

Cinsel saldırıdan sonra sanığın kendisini 'Arkadaşını öldürdük. Olanları anlatırsan seni de öldürürüz' diye tehdit ettiğini söyledi. "O gün korktuğum için şikâyette bulunmadım. Olaydan üç gün sonra şikâyetçi oldum" diyen F.E. olayla ilgili şok bir iddia ortaya attı:"Yanımda olan E.Y. 'Araya 6-7 kişi girdi. Şikâyetten vazgeçmemiz karşısında Dursun ve Engin'in 25 bin-30 bin TL vermeyi taahhüt ettiğini söyledi' dedi. Ben vazgeçmeyeceğimi, kendisi vazgeçeceğini söyledi. Kendisiyle görüşmüyorum."

Tutuklu sanık Dursun A. ise kaldığı metruk binaya Engin K.'nın F.E.'yi getirdiğini anlatıp şunları söyledi: "Üstü başı yırtıktı. Kendisini temizledik. Hatta kendi yatağıma yatırdım. Saldırıda bulunmadım. Eşine teslim ettim." Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

SOKAK ORTASINDAN KAÇIRDILAR

Ocak ayında Taksim'in en canlı bölgelerinden Balo Sokak'ta yaşanan dehşet anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Dosyada yer alan görüntülerde, sanıklardan biri F.E.'yi omzuna alarak götürüyor. Bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen E.Y.'yi de darp ediyor. O anlarda insanlar ve araçlar yanlarından geçiyor ancak kimse müdahale etmiyor.

"ARKADAŞIM PARAYI ALALIM DEDİ, VAZGEÇMEDİM"

Habertürk'ün haberine göre olayın medyaya yansımasıyla E.Y.'nin yeniden kendisini telefonla aradığını söyleyen F.E. şunları anlattı:

"Bana, 'Sana teklifim var. Şikâyetimizi geri çekersek adam başı 10'ar bin lira alacağız. Engin ve Dursun'un akrabaları bana ulaştı. Arada 7-8 kişi var. Ama parayı alıp davadan çekilmezsek bizi öldürecekler. Benim tefeciye, senin de bankaya borcun var' dedi. Parayı istemediğimi söyleyince 'İstersen arayayım kişi başı 20 bin lira versinler' dedi. Bir daha beni aramamasını ve davanın sonuna kadar arkasında olduğumu söyledim. O günden sonra bir daha görüşmedik."

"MİKTARI AZ BULDU" DİYE SUÇLADI

Olaydan sonra bir arkadaşlık uygulaması üzerinden kimliği belirsiz bir kişinin kendisine mesaj attığını söyleyen E.Y. ise tecavüz mağduru arkadaşını suçladı."10 bin lira karşılığında davadan vazgeçmemizi istediler. F.'yi aradım, '20 bin lira istiyorum' dedi. Öyle deyince 'Ben bıçaklandım. Ben de istiyorum. Bunlar bize rahatlıkla ulaşabiliyor. Başımıza bir şey gelmesin' dedim. F.E.'den şikâyetçi olacağım. Yalan beyan veriyor. Parayı az buldu. Şüphelilerden şikâyetçi olalım diye onu ben zorlamıştım."

Kaynak: haberinburada