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Taksim'de, Yerine Opera Binası Yapılacak Olan Akm'ye İlk Kazma Vuruldu
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Taksim'de, Yerine Opera Binası Yapılacak Olan AKM'ye İlk Kazma Vuruldu

TAKSİM'DE, YERİNE OPERA BİNASI YAPILACAK OLAN AKM'YE İLK KAZMA VURULDU

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı için ilk kazma vuruldu. Yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek.

Tarih : 13 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : Taksim'de, Yerine Opera Binası Yapılacak Olan Akm'ye İlk Kazma Vuruldu(9/10)5

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nin yıkımı için ilk kazma vuruldu. Yerine inşa edilecek 2 bin 500 kişilik bir opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

YILLARDIR YIKILACAĞI GÜNDEMDEYDİ

Yıllardır yıkımı gündemde olan AKM'de yıkım işlemleri başladı. AKM'ye ilk kazma vurulurken, çalışmalar da görüntülendi. İşçilerin camları kırmaya başladığı görülürken, çalışmaların da hızlandığı görüldü.

YERİNE 2 BİN 500 KİŞİLİK OPERA BİNASI YAPILACAK

Yıkılacak binanın yerine yapılacak 2 bin 500 kişilik opera binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor. İnşa edilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

EN ÜST KATINDA RESTORAN YER ALACAK

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

DIŞ CEPHEDE DEV EKRAN

Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

MEYDAN TRAFİĞE KAPANACAK

Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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