Taksim'e yapılan caminin ana taşıyıcıları tamamlandı.Temeli 17 Şubat'ta atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekarelik alanda yapılan caminin namaz kılınacak bölümünün ana taşıyıcıları tamamlandı. Kubbe taşıyıcılarının yapımı da hızla sürüyor. Caminin ana iskelet inşaatı yükselirken, kültür sanat merkezi olarak kullanılacak at kat ile otopark olarak kullanılacak alanlarda ise çalışmalara aralıksız devam ediyor.

"2019'DA İBADETE AÇACAĞIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,yaptığı açıklamada, cami inşaatındaki ana taşıyıcıların tamamladığını ve inşaatın yükseldiğini söyledi. Kubbenin taşıyıcılarının da yapıldığını belirten Demircan, "Caminin şu anda aşağı yukarı ana gövdesi tamamlanmış durumda ve kubbesinin inşaatına başlandı. Çok kısa sürede kubbenin de kapandığını göreceğiz." dedi. Caminin birinci bodrumu ve kültür merkezi olacak alanın tamamlandığını ifade eden Demircan, "Onun altında da 4 otopark katı var. O otoparklardan birinci kat otopark olarak tamamlandı. İnşaattaki çalışmalar aynı zamanda hem aşağıya doğru gidiyor hem de yukarıya doğru gidiyor. Böylece inşaat yapımında zamandan kazanıyoruz. Ayrıca bu çalışma sayesinde çevreye de bir rahatsızlık verilmiyor. Çalışmalar disiplinli bir şekilde ilerliyor. İnşaat tahminlerimizde olduğu gibi hızlı, pratik etrafa inşaat süresince zarar vermeyen iyi bir yolda iş yapma notasında devam ediyor. Arkadaşlarımız işi tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılında camiyi ibadete açmayı hedefliyoruz."

"PARK SORUNU DA ÇÖZÜLECEK"

Demircan, caminin yapımında asıl işin ince işçilik olacağını vurgulayarak, "Kabasındaki kubbeyi kapatma pozisyonuna geldik. Kubbeyi kapattıktan sonra da ince işçilik başlayacak. Bana göre ince işçilik bu işin asıl işçiliğidir. Ama etraftaki kaba işçilik bittiği için daha rahat bir işçilik dönemine girmiş olacağız." diye konuştu. Caminin yapımı nedeniyle alanın yanında bulunan bazı binaların istimlak edilerek yıkıldığını dile getiren Demircan, şunları kaydetti: "Zaten sürdürülen bazı istimlak çalışmaları vardı. Büyükşehir Belediyemiz onları da tamamladı. Tramvayımızı koruyan bir bina daha vardı burada. O da yenileniyor. Cami ile birlikte hem ibadet hayatını sürdüreceğiz hem de kütür hayatına katkı sağlayacağız. Bu yapının altındaki otopark ile de bölgemizdeki park sorununu bir ölçüde çözmüş olacağız. Buraya ayrı bir hareket, ayrı bir güzellik ve dinamizm kazandıracağız."

Kaynak: haberinburada