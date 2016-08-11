O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TAKSİM'DE ŞÜPHELİ BAVUL ALARMI


TAKSİM'DE ŞÜPHELİ BAVUL ALARMI
Tarih : 11 Ağustos 2016, 12:19
Puan Ver : Taksim'de Şüpheli Bavul Alarmı(0/10)


Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde metro istasyonu ile Atatürk Kültür Merkezi arasında yer alan pano dibine bırakılan 3 bavulu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Herhangi bir patlayıcı ihtimalini göz önünde bulunduran polis, olay yerine bomba imha uzman ekip istedi. 


 


Güvenlik nedeniyle meydana çıkan bazı yollar yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye uzman ekipler bekleniyor.






Etiketler: Taksim  De  Şüpheli  Bavul  Alarmı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER