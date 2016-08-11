TAKSİM'DE ŞÜPHELİ BAVUL ALARMI
Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde metro istasyonu ile Atatürk Kültür Merkezi arasında yer alan pano dibine bırakılan 3 bavulu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Herhangi bir patlayıcı ihtimalini göz önünde bulunduran polis, olay yerine bomba imha uzman ekip istedi.
Güvenlik nedeniyle meydana çıkan bazı yollar yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye uzman ekipler bekleniyor.
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