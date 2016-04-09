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TAKSİM'DE BIÇAKLI KADIN PANİK YARATTI


TAKSİM'DE BIÇAKLI KADIN PANİK YARATTI
Tarih : 09 Nisan 2016, 13:50
Puan Ver : Taksim'de Bıçaklı Kadın Panik Yarattı(8/10)6


Taksim Meydanı'nda sinir krizi geçiren genç bir kadın "bonzai içtim" diyerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekiplerinin beklendiği sırada simitçi tezgahından ekmek bıçağını alan bu kişi, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Taksim Meydanı'nda polis, kadını ikna edebilmek için uzun süre çaba gösterdi.20 yaşlarındaki genç kadının polislerle konuştuğu sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Emrah Sancar isimli bir kişi, müdahalede bulundu.



Bu kişi, arkasından yaklaştığı kadının kolunu tutarken polislerde müdahalede bulunarak bıçağı aldı.Kelepçelenen genç, daha sonra gelen ambulansla polis eşliğinde hastaneye götürüldü.



Müdahale bulunan Sancar "insanlık görevimi yaptım" dedi.








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