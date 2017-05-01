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taksim'de 2 kişi gözaltına alındı

TAKSİM'DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na girerek pankart açan iki kişi gözaltına alındı.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:22
Puan Ver : Taksim'de 2 Kişi Gözaltına Alındı(8/10)10


Çevresi bariyerlerle çevrilen ve sadece güvenlik noktalarından geçişlere izin verilen Taksim Meydanı'na, polis güvenliğini aşarak iki kadın girdi.



Üzerinde "Mücadele Birliği" ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazısı bulunan pankart açan ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan iki kadın, gözaltına alındı.



 



kaynak:yenişafak








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